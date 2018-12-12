الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسعين الاتحاد العالمي للغرف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية بمجلس الغرف السعودية ياسين آل سرور، نائباً لرئيس الاتحاد العالمي للغرف والممثل الوحيد عالمياً في مجموعة العشرين، ليصبح الصوت المتحدث عالمياً لتنمية مصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجموعة العشرين، وسيستلم آل سرور منصبة الجديد بداية عام 2019 ولمدة ثلاث سنوات.وأوضح آل سرور أن هذا التعيين يجسد الدور الريادي والمحوري الذي تؤديه المملكة في الاقتصاد العالمي عامة وفي جهود تنمية أهداف مجموعة العشرين لتعزيز الحوار بين الدول الصناعية الكبرى بغرض إنعاش الاقتصاد العالمي واستقراره.وأشار إلى أنه سيعمل لإنشاء منصة بين الغرف العالمية للحوار والابتكار وحلول لإنعاش دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة وخاصة في الدول النامية.مما يذكر أن آل سرور حصل على مقعدين دوليين خلال سنة واحدة في أهم المنظمات المؤثرة في الاقتصاد العالمي وهذا النجاح يعد لقطاع الأعمال السعودي بكافة وللغرف السعودية خاصة.كما أن الغرف التجارية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العالمي للغرف تبلغ أكثر من 12 ألف غرفة حول العالم.// انتهى //12:54ت م0061