أبها 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسيشارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير ممثلاً في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية " بارع"، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لذي تتواصل فعالياته حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.وأوضح رئيس قسم التراث الحضاري بفرع الهيئة بعسير المهندس عبدالعزيز آل غانم، أن المشاركة جاءت باعتبار منطقة عسير تزخر بأنواع كثيرة من الفلكور والأزياء الشعبية والتراثية، مؤكداً حرص الهيئة على مشاركة الحرفيين الحرفيات في الفعاليات المحلية والدولية.وأبانت مصممة الأزياء سالمة القحطاني، أن مشاركتها في هذا المهرجان الذي يستمر لمدة شهرين، جاءت في إطار التعريف بالثوب العسيري وشكله التقليدي والمطور وأنواع الأقمشة وألوان التطريز ودمج الألوان والتعريف بهوية وشكل التصميم الأساسي لهذا الثوب، إلى جانب عرض الأزياء التراثية في جنوب المملكة وبعض الكماليات.وأشارت القحطاني إلى أن الأزياء التراثية تشهد إقبالاً كبيراً من زوار المعرض خصوصاً الثوب العسيري الذي يتميز بتصاميمه ألوانه الجاذبة.// انتهى //13:00ت م0062