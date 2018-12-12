الدمام 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسعقد مجلس إدارة جمعية حسن الجوار الخيرية (السعودية ــ البحرينية) اليوم، الاجتماع الثالث والأخير للعام 2018م، برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وبحضور عدد من الأعضاء، وذلك بمقر الجمعية.وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية جمال الياقوت، أن المجلس استهل اجتماعه في إقرار محضر الاجتماع السابق ومناقشة جدول الأعمال المُعد للاجتماع السابقة والاطلاع على ما تحقق خلال الفترة الماضية من العام 2018 وسط عدد من المشاريع الخيرية التي نفذتها وتنفذها الجمعية والاطلاع على أهم ما تحقق من إنجازات إدارية خلال الربع الأخير، والاطلاع على الرسم البياني الأسري للوارد والمنصرف، وبيان الأسر بالحالات الجديدة وإعادة التقييم لحالات الأسر الموجودة بالجمعية، والاطلاع على بيان الوارد والمنصرف للجمعية.وأشار الياقوت إلى أن الجمعية من خلال مجلس الإدارة تقوم بواجباتها الخيرية في مملكة البحرين لتحقيق أهدافها ورسالتها النبيلة في إيصال الخدمات والمساعدات للأسر السعودية المحتاجة المقيمة إقامة دائمة بمملكة البحرين ورعايتها ومتابعة أحوالهم والسعي لتلبية احتياجاتهم بمن فيهم المواطنات البحرينيات ممن سبق لهن الزواج من المواطنين السعوديين من الأرامل والمطلقات، كما تقوم الجمعية برعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ممن تنطبق عليهم المساعدات وصرف الإعانات.// انتهى //13:03ت م0063