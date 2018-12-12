قلعة المضيق- حماة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جولاته الميدانية في منطقة قلعة المضيق بمحافظة حماة لتقديم الإشراف الفني البيطري لأغنام المستفيدين في المنطقة ، وذلك ضمن مشروع دعم الثروة الحيوانية في سوريا.ويستفيد من المشروع 510 أسر من الأسر الأشد احتياجًا من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة في تربية المواشي.ويأتي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها، واستشعارًا منه بضرورة انعاش القطاعات التي أنهكتها الحرب وفي مقدمتها قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية واللذان يعدان أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي.// انتهى //14:07ت م0098