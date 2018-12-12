تبوك 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, القنصل العام للجمهورية اليمنية لدى المملكة علي محمد العياشي, الذي يزور المنطقة حاليًا.ورحب به سمو أمير المنطقة, منوهًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين, كما جرى تبادل الأحاديث الودية.من جانبه, أعرب القنصل العام اليمني علي العياشي لسمو أمير منطقة تبوك عن بالغ شكره وتقديره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تشهده منطقة تبوك من نهضة تنموية في شتى المجالات.// انتهى //14:07ت م0099