بريدة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، اللواء سفر عاتق العتيبي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً للشرطة المنطقة، ومدير شرطة المنطقة سابقاً اللواء بدر بن محمد الطالب الذي تم إحالته على التقاعد.وأعرب سموه عن أمنياته للواء العتيبي بالتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد في خدمة الوطن وأمنه واستقراره، مؤكداً سموه دور الشرطة بحفظ الأمن أمام ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، داعيًا الله أن يحفظ جنود الوطن ، وأن يديم عليه أمنه واستقراره.ورحب سمو أمير المنطقة باللواء الطالب، مثنياً على جهوده الكبيرة التي بذلها طيلة فترة عمله، مقدراً له تلك الجهود التي قدمها في خدمة الوطن وأمنه وسلامة وحفظ مواطنيه وممتلكاتهم بعد الله سبحانه، متمنياً له التوفيق.من جهته، أعرب اللواء العتيبي عن اعتزازه بتكليفه، مؤكدًا أن خدمة الوطن، في أي مكان شرف عظيم, فيما قدما اللواء المتقاعد بدر الطالب واللواء سفر العتيبي بالغ شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على توجيهات سموه ودعمه لشرطة المنطقة.// انتهى //14:10ت م0100