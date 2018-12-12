تبوك 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي, والوفد المرافق له.ورحب سمو أمير المنطقة بمعالي رئيس الهيئة، مؤكداً سموه دور الهيئة في توعية المواطنين والمقيمين بكل ما يتعلق بسلامة الغذاء والدواء والصحة بشكل عام، منوهاً بما تحظى به القطاعات الحكومية كافة من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقيام بدورها المناط بها.بعد ذلك, تسلّم سموه تقرير عن الأعمال التي نفذتها الهيئة الهامة للغذاء والدواء بالمنطقة، الذي قدمه معالي الرئيس التنفيذي للهيئة, الذي أعرب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على الاستقبال والدعم الذي يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة من سموه.// انتهى //14:12ت م0101