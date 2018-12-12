القاهرة 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأعلنت القوات المسلحة المصرية، مقتل 27 مسلحًا شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، عثر بحوزتهم على كمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات، في نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها اليوم أن القوات قامت باكتشاف وتدمير 4 أنفاق، واستهداف وتدمير سيارة دفع رباعي مختبئة داخل إحدى المزارع، وتدمير مخزن للذخيرة ووكر وسيارة يستقلها عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء.وأضاف البيان، أنه تم تدمير 61 سيارة دفع رباعي على الحدود الغربية والجنوبية، واكتشاف وتفجير 344 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، وتدمير 342 مخبأ وملجأ ووكرًا لإيواء العناصر الإرهابية، عثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة والدراجات النارية بشمال ووسط سيناء.وأشار البيان إلى أن القوات أحبطت محاولة تسلل 2833 فردًا من جنسيات مختلفة عبر الحدود، بالإضافة إلى القبض على 403 عنصرًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وأفادت القوات المسلحة في بيانها، أنه تم ضبط 2750 طلقة بندقية آلية، و250 طلقة خرطوش، فضلًا عن ضبط وتدمير والتحفظ على 27 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و83 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.// انتهى //14:14ت م0102