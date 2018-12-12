قلعة المضيق 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسقام فريق فني من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بجولة على حقول المزارعين في قرى “الحويز” و”الحرية” و”الحواش” بمنطقة قلعة المضيق في محافظة حماة ، وذلك ضمن مشروع تمكين الأسر الأكثر حاجة من خلال دعم أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية في سوريا.ويستفيد من المشروع 1,000 أسرة من الأسر الأشد احتياجًا المقيمة والنازحة والذين يملكون خبرة زراعية سابقة.ويأتي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها، واستشعارًا منه بضرورة إنعاش القطاعات التي أنهكتها الحرب وفي مقدمتها قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية واللذان يعدان أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي.// انتهى //14:15ت م0103