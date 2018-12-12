لندن 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسرحب الوزير البريطاني للشؤون الأوروبية الآن دنكان اليوم، بالتقييم الأولي لبعثة المراقبة الدولية بأن الانتخابات البرلمانية الأرمنية في 9 ديسمبر 2018 عقدت مع احترام للحريات الأساسية وتمتعت بثقة عامة واسعة النطاق.وأوضح الوزير البريطاني من خلال بيان بثته الخارجية البريطانية، أن هذه الانتخابات تشكل مرحلة جديدة مهمة في التطور الديمقراطي لأرمينيا، وأن الحكومة البريطانية تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع حكومة وبرلمان أرمينيا الجديد، بالإضافة إلى دعم المزيد من المؤسسات الديمقراطية والإصلاحات السياسية والاقتصادية الطموحة لصالح الشعب الأرمني.// انتهى //14:18ت م0104