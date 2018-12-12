الدمام 05 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسافتتح معالي مدير جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل المشرف العام على مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش اليوم ، أعمال الاجتماع العلمي التاسع والعشرين للأمراض الباطنية الذي ينظمه قسم الأمراض الباطنية في المستشفى الجامعي بالخبر عن المستجدات في أمراض السمنة والغدد الصماء بالتعاون مع إدارة الشؤون الاكاديمية والتدريب وذلك في المجمع السكني رقم 1.وأوضح الدكتور الربيش أن قسم الباطنة في المستشفى قطع شوطاً كبيرا في الإنجاز والتقدم حيث أن نتائجه دائمأ متميزة وهي غالباً ما تكون الأولى على مستوى المملكة مشيراً إلى أهمية هذه الاجتماعات في تبادل الخبرات ومعرفة آخر المستجدات العلمية وكل ما هو جديد في هذا الجانب، مشيداً بالدور الذي يقوم به قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى الجامعي قائلاً إن استمرار القسم بتنظيم هذه الفعالية لمدة 29 عاماً عمل يستحق التقدير والثناء والشكر وأن هذا مؤشر التزام بالمهنية العالية لدى المسؤولين عن القسم والعاملين فيه .من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة ورئيس قسم الباطنة بمستشفى الملك فهد الجامعي الدكتور عبد الله الشهري أن هذا الاجتماع العلمي في دورته الـ 29 جاء ليضم نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجال الباطنية والغدد الصماء وجراحة السمنة وذلك لأهميته بين افراد المجتمع حيث تناول الاجتماع طرح عدد من القضايا والحلول الطبية المتعلقة بأمراض السمنة والغدد الصماء مثل أسبابها وأخطارها وتأثيرها على القلب والرئتين والاوعية الدموية وعلاجها طبيا او جراحياً ، كما اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية 13 ساعة معتمدة .وبين الدكتور الشهري أن الاجتماع تناول موضوع السمنة هذا العام وذلك نظرا لأهميته وكذلك لما له من انتشار بين الرجال والنساء داعيا الى أهمية ممارسة الرياضة بمعدلات متناسبة بمعدل 45 دقيقة يوميا ، وتناول الوجبات ذات القيمة الغذائية التي تعكس الفائدة على الجسم ، الى جانب ذلك اطلع مدير الجامعة على الأبحاث العلمية في المعرض المصاحب للاجتماع التي تتضمن ابحاثا علمية لطلاب وطالبات كلية الطب ضمن مسابقة علمية لتقديم الأبحاث المتعلقة بالطب الباطني .// انتهى //14:33ت م0109