المدينة المنورة ٥ ربيع الآخر 1440هـ الموافق ١٢ ديسمبر 2018م واساعتمد مجلس جامعة طيبة بالمدينة المنورة المنعقد اليوم إصدار شهادات خريجيها على تقنية البلوكتشين وذلك بمقر اجتماع المجلس بالإدارة العليا.وصرح معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني بأن جامعة طيبة تتتبّع آخر وأحدث مستجدات علوم التقنية وتسعى إلى توظيفها بما يخدم أهداف الجامعة ويتماشى مع رؤية المملكة 2030.وأضاف السراني أن الخطة الاستراتيجية للجامعة ترتكز أيضا على الاستخدام الأمثل للتقنية، واستثمار الطاقات والكوادر المتخصصة في المجالات التقنية لتقليل الاعتماد على الورق، واستخدام وسائل وبرمجيات فعالة وآمنة على المدى البعيد.وأكد السراني أن جامعة طيبة ترفع شعارها (التحول الرقمي) لعام 2019 مؤكداً أن تقنية البلوكتشين تعد من أهم التقنيات المستخدمة في التخزين، والتحقق من المعاملات الرقمية بدرجة أمان عالية.‫من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبد الرحمن العليان أن شركة وادي طيبة وعبر تقنية البلوكتشين سوف تعيد طريقة التعامل في كثير من الصناعات ومن ضمنها قطاع التعليم،وأكد العليان أن باكورة منتجات الشركة هي الشهادات الأكاديمية على تقنية البلوكتشين، والتي تأمل الشركة أن يتم اعتمادها في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية السعودية والخليجية كما تم اعتماده في جامعة طيبة ليتم الاستفادة بشكل كبير من هذه التقنية تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ خصوصاً فيم ستعلق بالتحول الرقمي.‬ // انتهى //15:35ت م0164