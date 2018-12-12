الطائف 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية حملة تفتيشية على سوق الأسماك والمنتجات البحرية بباب الريع وسط المدينة، وذلك للوقوف على تطبيق الاشتراطات الصحية، والالتزام بمعايير الحفظ والعرض.وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة للفرع ضبطت أكثر من 300كجم من الأسماك والمنتجات البحرية الغير صالحة للاستهلاك الأدمي والفاسدة والتي تم على الفور مصادرتها، واتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين، كما ضبط مراقبو الفرع مخالفات اخرى تتعلق بسوء النظافة وبأماكن التحضير، واستخدام الثلج في حفظ الأسماك بدلاً الثلاجات، عرض الأسماك بطريقة غير صحية، وعدم تطبيق الاشتراطات والتعليمات المتعلقة بالأسماك والمأكولات البحرية.وبينت الوكالة أنها تطبق عقوبات مشددة على كافة المخالفات التي تمس صحة المواطن، ولا تسمح بأي تجاوز للاشتراطات الصحية حتى لا ينعكس ذلك سلباً على المستهلك، مشيرة غلى استمرار البرنامج الرقابي المكثف تحت مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية (غذاؤكم أمانة).//انتهى//15:45ت م0166