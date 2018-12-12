الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسيواصل المنتخب السعودي للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين تحت 17 سنة معسكره التدريبي بالرياض استعداداً للسفر إلى روسيا للمشاركة في معسكر تدريبي وبطولة موسكو الدولية في نسختها الثانية التي ستقام خلال الفترة من 23 - 29 ديسمبر الجاري .ويستمر المعسكر الداخلي بالرياض حتى مساء بعد غدٍ الجمعة , ثم المغادرة إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في المعسكر المشترك مع روسيا تليها المشاركة في البطولة.وسبق للمنتخب السعودي المشاركة في النسخة الأولى من البطولة في فئة تحت 15 سنة وحقق 3 ميداليات (فضيتان وبرونزية واحدة).// انتهى //15:45ت م0168