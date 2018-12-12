القاهرة 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واستستضيف مدينة شرم الشيخ بمصر الأحد المقبل، المؤتمر الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية في بيان لها اليوم، أن المؤتمر سيناقش على مدى 5 أيام تطبيقات المفاعلات النووية، وتطبيقات النظائر المشعة في مجالات الطب، والزراعة، والصناعة، وإدارة الموارد المائية، واستصلاح الأراضي، والإنتاج الحيواني.وأضاف البيان أن المؤتمر سيبحث أيضّا التقنيات النووية في التحاليل الدقيقة، والأمن والأمان النوويين، والوقاية من الإشعاع، وإدارة النفايات المشعة، والمنشآت النووية، والطوارئ النووية والإشعاعية.// انتهى //15:46ت م0169