الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسينظم الاتحاد السعودي لكرة اليد بالتعاون مع معهد إعداد القادة ، الدورة المتوسطة لمدربي كرة اليد الوطنيين، خلال الفترة من 9 حتى 19 / 4 / 1440 هـ الموافق من 16 حتى 26 / 12 / 2018 م في نادي الصفا بصفوى.وسيتم خلال الدورة طرح ومناقشة العديد من المحاور، أبرزها: الإطالة الحركية الديناميكية، والخطة طويلة المدى، والتهيئة الوظيفية للدخول للملعب بعد الإصابات، والهجوم الحركي (7 ضد 6) والدفاع (6 ضد 7)، وتنمية المهارات الفردية للخط الخلفي.وسيحاضر في الدورة كل من: الدكتورة لمى البصري من الاتحاد السعودي للطب الرياضي، وأخصائي العلاج الطبيعي جعفر عبد رب الرسول، ومدرب كرة اليد العماني مراد بو سبت، ومدربا كرة اليد الوطنيين هاشم الشرفا وفاخر الغاشي.// انتهى //15:47ت م0172