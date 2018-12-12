رياضي / دروة لمدربي كرة اليد الوطنيين بالمنطقة الشرقية
الأربعاء 1440/4/5 هـ الموافق 2018/12/12 م واس
الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس
ينظم الاتحاد السعودي لكرة اليد بالتعاون مع معهد إعداد القادة ، الدورة المتوسطة لمدربي كرة اليد الوطنيين، خلال الفترة من 9 حتى 19 / 4 / 1440 هـ الموافق من 16 حتى 26 / 12 / 2018 م في نادي الصفا بصفوى.
وسيتم خلال الدورة طرح ومناقشة العديد من المحاور، أبرزها: الإطالة الحركية الديناميكية، والخطة طويلة المدى، والتهيئة الوظيفية للدخول للملعب بعد الإصابات، والهجوم الحركي (7 ضد 6) والدفاع (6 ضد 7)، وتنمية المهارات الفردية للخط الخلفي.
وسيحاضر في الدورة كل من: الدكتورة لمى البصري من الاتحاد السعودي للطب الرياضي، وأخصائي العلاج الطبيعي جعفر عبد رب الرسول، ومدرب كرة اليد العماني مراد بو سبت، ومدربا كرة اليد الوطنيين هاشم الشرفا وفاخر الغاشي.
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15:47ت م
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