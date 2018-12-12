الرياض 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ وفاة أختكم الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".// للصحف فقط // // انتهى //15:48ت م0173