الدمام 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسيشارك مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، في فعاليات معرض الأسر المنتجة (صنعتي2018) في نسخته الرابعة، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وتُنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة الظهران إكسبو، وتستمر فعالياته ليوم غدٍ الخميس وذلك في مقر إكسبو بالدمام.وقالت مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم اليحيا، إن المركز يحرص على المشاركة والمساهمة في مثل هذه المناسبات بهدف تعريف زوار المعرض بالدور الذي يقوم به المركز والأنشطة التي تقام بداخله والدورات المتاحة، إضافة إلى الإنتاج وما يوفره المركز من احتياجات تخص المرأة والطفل.وأكدت حرص مركز الأميرة جواهر، على العمل لتمكين المرأة في العديد من المجالات، والعمل على رفع مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي الإجمالي، وتمكين المرأة في تحقيق رؤية المملكة 2030.يُذكر أن مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية، ويسعى إلى تعزيز دور المرأة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة، كما يضم المركز العديد من المرافق التي تخدم المرأة التي منها صندوق الأميرة نوف لتمكين المرأة السعودية، ومعهد الأمير نايف للتدريب المتخصص بدورات تطوير المرأة، ونادي لين الرياضي المخصص للسيدات والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية مجهز بأحدث الأجهزة، وقاعة المناسبات، وروضة الأطفال، والمرافق الأخرى التي تعمل لخدمة المرأة في بيئة مميزة وبأفضل الخدمات.// انتهى //15:48ت م0175