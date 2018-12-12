الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسوقّعت شركة "عِلم" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والرائدة في توفير الحلول الرقمية، مذكرة تفاهم اليوم مع شركة وادي طيبة التابع لجامعة طيبة التي تعمل في مجالات التقنية والتعليم والصحة، وذلك بهدف تعزيز ابتكار الحلول التي تتناسب مع احتياجات المملكة العربية السعودية مع رؤية 2030 وفي ظل النمو الملحوظ الذي تشهده مجالات تقنية المعلومات ومواكبةً للمتغيرات المتسارعة في المجالات البحثية التطبيقية .ووقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لشركة "عِلم" الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، والرئيس التنفيذي لوادي طيبة، الدكتور عبد الرحمن بن علي العليان.وشدّد رئيس مجلس إدارة شركة وادي طيبة ومدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني، على أهمية هذه المذكرة التي توفّر حلولًا مبتكرة لبناء الخبرات الوطنية وتوطين تقنية المعلومات, مؤكدا ثقتهم بشركة "عِلم" الرائدة في مجالات التقنية التي حققت إنجازات وطنية كبرى أسهمت في تطوير المجال ودعم ابتكاراته.من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبد الرحمن بن علي العليان، أنه بموجب هذه مذكرة ستقوم شركة وادي طيبة بالتعاون مع "عِلم" بالعمل على المواضيع البحثية التطبيقية وتطوير الحلول لها على شكل نماذج أولية يتم تحديد مواصفاتها مسبقًا بين الطرفين.وسيتعاون الجانبان في التسويق للحلول الرقمية وذلك من خلال الفعاليات التي ستنظم محليًا وعالميًا, حيث أكد الرئيس التنفيذي لـ "عِلم" الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي أن "عِلم" ستقدم الدعم التقني لوادي طيبة في الفعاليات التي تنظمها في مجالات التقنية والابتكار, بالإضافة إلى العمل على الأنشطة العلمية المختلفة مثل الدورات التقنية المكثفة والمخيمات العلمية المتخصصة.يذكر أن هذه المذكرة ستتيح لوادي طيبة الاستفادة من مركز رأس المال الجريء في شركة عِلم الذي يستثمر في دعم المشاريع الريادية والابتكارية.// انتهى //16:18ت م0179