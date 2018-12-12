مسقط 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسبدأت في مسقط اليوم أعمال الدورة الرابعة والثمانين للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، تحت رعاية معالي وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وبحضور معالي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج.وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج بسلطنة عُمان الدكتور حمود بن خلفان الحارثي في كلمة له في الافتتاح، شكره للمملكة العربية السعودية على رئاستها للمؤتمر العام الرابع والعشرين، وإلى جميع أعضاء المؤتمر العام على جهودهم لدعم المكتب والعمل على تحقيق أهداف العمل التربوي المشترك.بعد ذلك، ألقى المدير العام للمكتب الدكتور علي بن عبد الخالق القرني ـ كلمة شكر فيها معالي وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عُمان الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية على رعايتها لهذا اللقاء وترؤسها لجلسته الافتتاحية, ولجميع أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء على ما وجده المكتب وأجهزته من تعاون ومشاركة فاعلة في تنفيذ برامج الدورة المالية المنتهية 2017 / 2018م.عقب ذلك كرمت معالي وزيرة التربية والتعليم العُمانية رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي في الدورة السابقة، كما زارت معرض منتجات وإصدارات برامج المكتب وأجهزته الذي أقيم في هذه المناسبة.بعد ذلك بدأت جلسات العمل، حيث تضمن الاجتماع خلال يومه الأول مناقشة برنامج المكتب للدورة المالية 2020/2019م، وتقرير المدير العام، وموازنة المكتب وأجهزته للدورة المالية القادمة بالإضافة إلى برامج المكتب وأجهزته للدورة المالية القادمة.// انتهى //16:43ت م0182