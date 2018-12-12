الرياض05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسنظمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها اليوم، ورشة العمل السنوية المشتركة مع جامعة أوكسفورد، تحت عنوان "عمليات مبتكرة في قطاع البتروكيماويات".وجرى خلال الورشة التي حضرها عدد من الباحثين والمختصين من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة أرامكو السعودية ، مناقشة أهم التقنيات التي تم تطويرها من خلال التعاون بين المدينة وجامعة أكسفورد، والتي نتج عنها الحصول على عدة براءات اختراع، كما تم بحث إمكانية تحويل هذه الأبحاث والتقنيات إلى منتجات صناعية تماشياً مع أهداف مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.وركزت الورشة على استعراض ثلاثة تقنيات أساسية تم تطويرها في مدينة العلوم والتقنية ومنها إنتاج الهيدروجين من البترول الخام باستخدام تقنية المايكرويف، عملية مستدامة لاستخلاص مركبات الكبريت من الجازولين الناتجة عن عمليات التكسير الحراري في الطور المائع، وتحويل البترول الخام إلى كيماويات عالية القيمة باستخدام تقنية المايكرويف.الجدير بالذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبالتعاون مع جامعة أكسفورد سبق وأن أطلقت "مركز تميز البيتروكيماويات"، والذي تركز أبحاثه على تطوير العمليات البتروكيميائية وعلى تطوير مواد محفزة أكثر كفاءة.// انتهى //16:53ت م0189