المدينة المنورة ٥ ربيع الآخر 1440هـ الموافق ١٢ ديسمبر 2018م واسأعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للتوجيه والإرشاد, عن تحديث جدول للدروس العلمية بحلة جديدة وتصميم يسهل على زائري المسجد النبوي وطلاب العلم معرفة الدروس العلمية لأصحاب الفضيلة المدرسين وأوقاتها ومواقع إقامتها، ضمن الخطط التطويرية التي تسعى إليها الوكالة.‬ ‫وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي عبدالله بن حطاب الحنيني, أن التحديث مقدمة لعدة مبادرات وبرامج تطويرية تسعى لها الإدارة بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -.‬ // انتهى //18:33ت م0228