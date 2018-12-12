05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأقامت الكلية التقنية للبنات، متمثلة في إدارة خدمات المتدربات، أمس برنامج بعنوان "بوتيكات ملونة" وذلك بمقر الكلية.ويهدف البرنامج الذي يتضمن ١٠ أركان لمشاريع من إنتاج متدربات، وخريجات الكلية وعرض لمنتجات, إلى نشر الوعي بالعمل المهني ودعم تمكين المرأة وتقديم الدعم والاستشارات لمنسوبات الكلية من جهات مختصة حول ريادة الأعمال ودراسة الجدوى وتأسيس مشروع خاص بهن لمواكبة سوق العمل الحر، وتأهيلهن لافتتاح الأعمال الخاصة دون الحاجة إلى فوات الفرص بانتظار رأس المال.وأبانت وكيلة خدمات المتدربات وداد الشرمان, أن البرنامج يقام كل فصل تدريبي، يهدف لربط المتدربات بسوق العمل وتطبيق مهاراتهن وهواياتهم بشكل ميداني وتعويد المتدربات على الابتكار والإبداع والتحفيز على التدريب الجاد الذي يؤهل لتأسيس مشروع خاص بالمتدربة.// انتهى //18:33ت م0229