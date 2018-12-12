وادي الدواسر 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساستقبل محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، في مكتبه اليوم، مساعد المدير العام للشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة الرياض الدكتورة أميرة الرصيص، ومدير إدارة شؤون المراكز الصحية والقطاعات بالصحة العامة بالمنطقة الدكتورة منى العامر، اللتان تقومان بزيارة تفقدية لمستشفى وادي الدواسر العام والمراكز التابعة له، بحضور مدير المستشفى المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم.وأكد محافظ وادي الدواسر خلال اللقاء, أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا ملحوظًا من خلال تعزيز وتفعيل الدور المجتمعي للرعاية الأولية وفق برامجها التي تستهدف بها المجتمع على مدار العام، مطالباً بمواصلة هذا الدور بالصحة المدرسية والطب الوقائي، وكذلك من خلال عيادات مكافحة التدخين.وناقش المبارك خلال الاجتماع عددًا من المواضيع ومن أهمها القوى العاملة من الأطباء والممرضين بالمراكز الصحية، والحرص على وضع خطط طموحة تسهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أكمل وجه.كما ناقش احتياج المحافظة لافتتاح بعض المراكز المناوبة ودعمها بالتجهيزات اللازمة، وما تم بشأن مشروع عيادات الأسنان في مبنى الوحدة الصحية ومركز السكري والغدد الصماء، فيما أكدت الرصيص أنها ستولي أقصى درجات الاهتمام للخروج بنتائج إيجابية ترفع من مستوى الخدمة الطبية بالمحافظة.// انتهى //18:33ت م0230