دبي 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسانطلقت في مدينة دبي اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي للمحكمين والخبراء في القطاع الهندسي 2018م, بدعم وتنظيم من اتحاد المهندسين العرب, وهيئة التحكيم الهندسي بالاتحاد, والمحكمة الدولية للتحكيم, والاتحاد العام للخبراء العرب, وبمشاركة 20 متحدثًا وخبيرًا عالميًا، و 100 متخصص في مجال الجهات الحكومية, والخبراء, والمحكمين, ومكاتب المحاماة, وهيئات التحكيم الهندسية الدولية.وأفاد رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر الدكتور ماجد فاروق حنا, أن أهمية الفعاليات تأتي كونها تُعد قاعدة تواصل بين الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الإنشاءات لعرض أفضل الممارسات بمجال إدارة التحكيم الهندسي المحلي والدولي, ومهنة الخبرة الهندسية, وأخلاقيات المهنة وإدارة المخاطر في العقود واختيارها, وإدارة النزاعات والحلول البديلة والوساطة في القطاع الإنشائي, والتعرف على أهم الممارسات العالمية في مجال الوساطة والحلول البديلة للمنازعات لضمان رضا وسعادة جميع الأطراف, ما ينعكس على زيادة عوائد الاستثمارات وتقليل المخاطر البيئية بالمشروعات.وجرى توزيع جوائز لأفضل الممارسات في مجال التحكيم والخبرة في القطاع الهندسي خلال حفل افتتاح المؤتمر، فيما حصد عدد من الخبراء والمهندسين والمحكمين, جائزة فئة الأفراد.// انتهى //18:40ت م0231