عمّان 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في بروكسل اليوم، رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك.وبحث الجانبان - وفق بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الأردني - آفاق توسيع التعاون والشراكة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، والتاكيد على أهمية البناء على اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية لجهة فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والعسكري.وتطرق اللقاء إلى أهمية دور الاتحاد الأوروبي في الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة.// انتهى //18:44ت م0232