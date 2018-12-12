حائل 5 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 12 ديسمبر2018م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, بزيارة ميدانية لمشاريع (مدن ) في المدينة الصناعية الثانية بحائل .واستهل سموه الجولة, بزيارة لمصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة (وهج) إحدى الشركات التابعة لـ(سبكيم) الذي يعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة ويستخدم في صنع ألواح الخلايا الشمسية المستخدمة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وبتكلفة تزيد عن (150) مليون ريال .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مشرف المدينة الصناعية بحائل المهندس هاني المخيدش الشمري ومسؤولي المصنع .واطلع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن, على عرض قدمه المهندس سعود الهذال مدير الصيانة بالشركة عن منتج أفلام خلات فينيل الإثيلين وأبرز مزاياه, ثم تجول على مرافق مبنى الشركة والمصنع, بعدها زار موقع مشروع محطة التحويل الكهربائية الذي تزيد تكلفته عن ( 100 ) مليون ريال وكذلك محطة المياه في المدينة الصناعية .ووقف نائب أمير منطقة حائل ميدانيا على خطوط الإنتاج والمرافق الحيوية في مصنع لدنك .وكان في استقبال سموه كلا من عبدالعزيز ومحمد ونواف أبناء الرخيص أعضاء مجلس إدارة المصنع وشاهد سموه تجربة حية لعمليات الإنتاج وكفاءة الأيدي السعودية العاملة على هذه الأجهزة .عقب ذلك زار سموه المكتب التابع لمدن بالمدينة الصناعية الثانية بحائل واطلع على الاستثمارات القائمة والفرص المتاحة في المجالات الصناعية والخدمية المساندة .بعد ذلك زار مصنع ستار فود أحد المصانع الغذائية بالمدينة الصناعية وتفقد سموه خطوط الإنتاج واستمع لأحد مشرفي الإنتاج في المصنع ماجد الدلالي الذي أشار إلى قدرة وجاذبية المدينة الصناعية بحائل على توفير النجاح والانطلاق للعديد من التجارب الصناعية التي نشأت في الأصل خارج الوطن ومنها هذا المصنع الذي تضاعفت نجاحاته بعد إنشاء المصنع في حائل موضحا استمرار إنتاجه على مدار الساعة وبجودة عالية .// انتهى //18:45ت م0233