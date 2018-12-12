جدة 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة، اليوم ، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي السياحة والتخطيط بجمهورية مصر العربية ، والمنظمة العربية للسياحة ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وأصحاب السمو والمعالي وزراء السياحة والثقافة بالدول العربية.ووقع الاتفاقية التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة، عن وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية معالي الدكتورة رانيا المشاط ، وعن وزارة التخطيط نائب وزيرة التخطيط الدكتور أحمد الكمالي ، وعن المنظمة العربية للسياحة معالي رئيس المنظمة الدكتور بندر آل فهيد ، وعن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا رئيسها معالي الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج.وأوضح الدكتور آل فهيد ، أن الاتفاقية تهدف إلى العمل على إقامة برامج مشتركة في الدول العربية بصفة عامة ، وجمهورية مصر العربية بصفة خاصة لدعم الشباب ورواد الأعمال ، ومساندة المشروعات الريادية في القطاع السياحي ، من خلال إتاحة الخدمات وإعداد وتقديم برامج تأهيلية متخصصة في القطاع السياحي لهذا الغرض ، بما يشمل تأهيل وتدريب الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين ، واحتضانهم بحاضنات الأعمال السياحية ، وتوفير العناصر الأساسية والمساعدات الفنية بما يحقق النجاح في سوق العمل والإنتاج.وبين أن الاتفاقية تعمل على تطوير ودعم المشروعات الريادية التي تخدم القطاع السياحي وقطاعاته الفرعية , التي تشمل السياحة التراثية ، والسياحة الترفيهية ، والسياحة الثقافية ، وسياحة المغامرات ، وسياحة الأعمال ، والسياحة البحرية ، وسياحة التسوق، من خلال التنسيق لتوفير وجلب التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات ، وتقديم المساعدة في تذليل الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال ليتمكنوا من إطلاق مشاريعهم الريادية والابتكارية , بهدف تقديم يد المساعدة للشباب من أجل بدء مشروعاتهم الخاصة وعدم انتظار الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي.وأشار معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة إلى أن المستهدف إنشاء نحو 200 حاضنة سنوياً ، وأنه يتم العمل على تشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار ، وتنفيذ عدد من المشروعات الداعمة لهذا التوجه.// انتهى //18:46ت م0234