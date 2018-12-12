جدة 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساستضافت ديوانية كتاب الرأي في جدة أمس الأول صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.والتقى سموه عددًا من أعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي، حيث تبادل الحديث معهم حول العديد من القضايا الوطنية والشؤون التنموية التي تهم المواطن السعودي وبالأخص في منطقة مكة المكرمة، والدور الذي يقوم به كتاب الرأي والمثقفين في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي في المجتمع ، وأهمية العلاقة التكاملية بين المسؤولين والكتاب في دعم مسيرة الوطن.// انتهى //18:46ت م0235