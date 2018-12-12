المدينة المنورة 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسنظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلةً بالنادي الاجتماعي التابع لإدارة الخدمات الاجتماعية، فعالية تثقيفية بعنوان "نحو مجتمع حيوي", قدمها الدكتور طارق بن عبدالله معلا، وذلك في قاعة معالي الشيخ عبدالعزيز الفالح بالوكالة.وجرى خلال الفعالية استعراض مميزات المجتمع الحيوي، بصفته مجتمع يطور خدماته، وكذلك مساهمته في تحقيق رؤية المملكة 2030 والعمل على تشجيع الابتكار والتنافس في العمل الخيري، وتحقيق بيئة عامرة، إضافة إلى تسخير الطاقات والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز البناء الاجتماعي من خلال مثلث التنمية في جميع المجالات، والعمل وفق مبادئ الرعاية الاجتماعية وبأسلوب حضاري.// انتهى //18:59ت م0238