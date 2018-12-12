الريث 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمركز وادي عمود التابع لمحافظة الريث اليوم تنفيذ مشروع كفالة اليتيم لرعاية "40 " يتيما ويتيمة من أبناء وبنات المركز.وأوضح نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية مسفر بن احمد السلمي، أن المشروع يهدف إلى تحقيق التكافل والترابط الاجتماعي في المجتمع، وتخفيف وطأة الحرمان وهول المصيبة على الأيتام بعد فقدهم لمن يعولهم ويرعاهم، والعناية بالأيتام وغرس القيم الإسلامية في عقل اليتيم ووجدانه، والإسهام في حمايتهم وحفظهم بإذن الله من خلال سد حاجتهم ومتطلباتهم المادية والنفسية من خلال الدعم المالي لهم بصفة شهرية وتوزيع السلال الغذائية والكسوة .وبين أن المشروع يشمل أربع برامج هي برنامج السلال الغذائية للأيتام وتوزع 3 مرات وتبلغ قيمتها الإجمالية لكل يتيم ويتيمة 500 ريال ، وبرنامج الكسوة السنوية ويتم توزيعها مرة واحدة بقيمة إجمالية 10000 ريال ، وبرنامج توزيع أجهزة كهربائية بقيمة 40000 ريال، إضافة لبرنامج المساعدات المالية التي يتم صرفه بشكل دوري لمدة خمسة أشهر وتبلغ قيمته 40000 ريال .// انتهى//20:09ت م0256