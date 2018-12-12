القاهرة 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، أنه تم الاتفاق بين جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي على ورقة مفاهيمية توضح آلية التعاون للنظر في احتياجات القضية الفلسطينية والتمويل والخطط وإطارها القانوني ومرجعياتها السياسية، في إطار العمل المشترك بين المنظمات الثلاث، منوّهًا إلى أن ذلك يعد إنجازًا كبيرًا للقضية الفلسطينية.وقال السفير أبو علي في تصريح له اليوم في ختام الاجتماع الأول للآلية المشتركة بين الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد برئاسته ومشاركة ممثلي المنظمات الثلاث، إن آلية التعاون تأتي في إطار قانوني مستمد من المواثيق التأسيسية للمنظمات الثلاث، التي أكدت مركزية القضية الفلسطينية واحتياجاتها.وأشار إلى أن الاجتماع، ناقش الاحتياجات الفلسطينية كافة سواًء اقتصادية أو سياسية أو ثقافية، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمية تجاه الفلسطينيين، موضحًا أنه سيتم إداخلها حيز التنفيذ عبر أنشطة وبرامج عملية.وأفاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، أن الهدف من آلية التعاون المشتركة هو دعم ونصرة القضية الفلسطينية والحفاظ على الزخم الدولي والكتلة التصويتية الداعمة لعدالة القضية والدفاع عنها في المحافل الدولية.// انتهى //20:12ت م0258