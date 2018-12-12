إسلام آباد 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساستدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم، دبلوماسيًا من السفارة الأمريكية لدى إسلام آباد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على إدراج باكستان في القائمة الأمريكية للدول التي تنتهك الحريات الدينية.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل، أن الدبلوماسي الأمريكي أكد بأنه سينقل احتجاج باكستان إلى الإدارة الأمريكية.وقبل ذلك أصدرت الخارجية الباكستانية بيانًا رفضت فيه تصنيف الولايات المتحدة باكستان ضمن الدول التي تنتهك الحريات الدينية، موضحة أن باكستان ليست بحاجة إلى استشارة أي دولة أخرى حول كيفية حماية حقوق الأقليات الدينية، وأن الدستور الباكستاني يضمن حقوق متساوية لجميع المواطنين في باكستان التي تعد مجتمعًا متعدد الأديان.// انتهى //20:20ت م0259