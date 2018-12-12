ثقافي/ محافظ بيش يطلع على إنجازات جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة
الأربعاء 1440/4/5 هـ الموافق 2018/12/12 م واس
بيش 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس
التقى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبوشرحة بمقر المحافظة اليوم , رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في بيش محمد بن عيسى عبادي وأعضاء الجمعية .
واستعرض رئيس الجمعية أبرز نشاطاتها وجهودها الخيرية في نشر كتاب الله الكريم وتعليمه وتحفيظه، وما حققته الجمعية من إنجازات في الحلقات والدور ومعهد المعلمات , حيث يتبع للجمعية خمسة مكاتب إشراف بمراكز وقرى محافظة بيش تضم 57 حلقة تحفيظ للبنين يدرس بها 700 طالب يقوم على تدريسهم 40 معلماً , إلى جانب 42 داراً للفتيات تضم 370 حلقة تحفيظ نسائية وتدرس بها 3089 طالبة , تقوم على تدريسهن 301 معلمة , فضلا عن معهد إعداد المعلمات التابع للجمعية والذي يقدم دبلوم عالي ودبلوم القرآن الكريم , وتدرس به خلال العام الحالي120 طالبة .
وبين أن الجمعية تواصل رسالتها في تعليم القرآن الكريم لمختلف شرائح المجتمع في محافظة بيش وقراها , حيث أسهمت الجمعية – بفضل الله – في تخريج 300 حافظ وحافظة لكامل كتاب الله الكريم من تاريخ تأسيسها في شوال عام 1421هـ , إلى جانب مشاركات طلاب الجمعية وتميزهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم والعديد من المسابقات الأخرى , فضلا عن تنظيم العديد من البرامج التي تعزز دور الجمعية , وكذلك المشروعات الوقفية التي تتطلع من خلالها الجمعية لتوفير مصادر دعم ثابتة لتنفيذ مشروعاتها الخيرية .
وأثنى محافظ بيش على الدور الريادي للجمعية ورسالتها في خدمة كتاب الله الكريم، انطلاقًاً من اهتمام ولاة الأمر – أيدهم الله - بخدمة كتاب الله والحرمين الشريفين ونصرة قضايا الإسلام والمسلمين , سائلاً الله تعالى المزيد من التوفيق للقائمين على الجمعية لأداء رسالتها العظيمة تجاه أبناء المحافظة ومراكزها وقراها.
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20:21ت م
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