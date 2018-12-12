بيش 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسالتقى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبوشرحة بمقر المحافظة اليوم , رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في بيش محمد بن عيسى عبادي وأعضاء الجمعية .واستعرض رئيس الجمعية أبرز نشاطاتها وجهودها الخيرية في نشر كتاب الله الكريم وتعليمه وتحفيظه، وما حققته الجمعية من إنجازات في الحلقات والدور ومعهد المعلمات , حيث يتبع للجمعية خمسة مكاتب إشراف بمراكز وقرى محافظة بيش تضم 57 حلقة تحفيظ للبنين يدرس بها 700 طالب يقوم على تدريسهم 40 معلماً , إلى جانب 42 داراً للفتيات تضم 370 حلقة تحفيظ نسائية وتدرس بها 3089 طالبة , تقوم على تدريسهن 301 معلمة , فضلا عن معهد إعداد المعلمات التابع للجمعية والذي يقدم دبلوم عالي ودبلوم القرآن الكريم , وتدرس به خلال العام الحالي120 طالبة .وبين أن الجمعية تواصل رسالتها في تعليم القرآن الكريم لمختلف شرائح المجتمع في محافظة بيش وقراها , حيث أسهمت الجمعية – بفضل الله – في تخريج 300 حافظ وحافظة لكامل كتاب الله الكريم من تاريخ تأسيسها في شوال عام 1421هـ , إلى جانب مشاركات طلاب الجمعية وتميزهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم والعديد من المسابقات الأخرى , فضلا عن تنظيم العديد من البرامج التي تعزز دور الجمعية , وكذلك المشروعات الوقفية التي تتطلع من خلالها الجمعية لتوفير مصادر دعم ثابتة لتنفيذ مشروعاتها الخيرية .وأثنى محافظ بيش على الدور الريادي للجمعية ورسالتها في خدمة كتاب الله الكريم، انطلاقًاً من اهتمام ولاة الأمر – أيدهم الله - بخدمة كتاب الله والحرمين الشريفين ونصرة قضايا الإسلام والمسلمين , سائلاً الله تعالى المزيد من التوفيق للقائمين على الجمعية لأداء رسالتها العظيمة تجاه أبناء المحافظة ومراكزها وقراها.// انتهى //20:21ت م0260