إسلام آباد 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا بأن القوات المسلحة الباكستانية قادرة على الدفاع عن سيادة وسلامة باكستان من أي عدوان.وأوضح في تصريحات أدلى بها اليوم خلال زيارة قام بها إلى الجبهات العسكرية الباكستانية في إقليم السند بأن باكستان ليست غافلة عن التهديدات الإقليمية، وأن قواتها المسلحة تملك صلاحية ردع أي عدوان عابر للحدود.وأضاف أن الوضع الأمني الداخلي في باكستان شهد تحسناً واضحاً بشكل مهد الطريق أمام جذب الاستثمار الأجنبي، مؤكدًا أن الجيش الباكستاني سيواصل دوره في تأمين البيئة التجارية في باكستان.// انتهى //20:21ت م0261