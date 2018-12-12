الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساحتفت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلاً بقسم اللغة العربية أمس، باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام ويقام تحت عنوان" اللغة العربية والشباب ".وتضمنت الفعاليات المقامة بهذه المناسبة إقامة ندوة بعنوان " تجارب ورؤى في تعليم العربية الفصحى وتعلمها " واشتملت الندوة، التي افتتحها مدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي ، على ثلاثة محاور الأول ورقة قدمها رئيس قسم اللغة العربية بالإدارة عبدالله بن عبود الرويس بعنوان " أفكار علمية وعملية في تعليم العربية" ، والمحور الثاني "تجربتي في تعليم العربية "قدمه المعلم وليد العباس ، والمحور الثالث " تجربتي في تعلم العربية " قدمه الطالبين عبدالعزيز النفيعي ومبارك العصيمي من ثانوية الدوادمي ، كما شاركت مدارس المحافظة ومدارس القطاعات التعليمية التابعة لها في الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية من خلال إقامة العديد من المناشط والبرامج المختلفة .// انتهى //20:29ت م0265