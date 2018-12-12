واشنطن 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأعلنت وكالة المسح الجيولوجي الأميركية اليوم أن هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجات على مقياس رختر ضربت منطقة في ولاية تينيسي وشعر بها سكان في ولايتي نورث كارولاينا وجورجيا.وقال بيان للوكالة اليوم " إن الهزة الأرضية وقعت الساعة 4:14 فجرًا بالتوقيت المحلي، وكان مركزها حوالي سبعة أميال شمال شرق مدينة ديكاتور بولاية تينيسي الأمريكية وبعمق 5.5 أميال، وسجلت هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجة بعد 13 دقيقة تقريبًا من الهزة الأولى".ولم تبلغ السلطات المحلية في ولاية تنيسي الأمريكية عن وقوع أضرار من الهزة .// انتهى //20:40ت م0267