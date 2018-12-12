ثقافي / "دور المملكة في خدمة الإسلام " محاضرة بأدبي الطائف
الأربعاء 1440/4/5 هـ الموافق 2018/12/12 م واس
الطائف 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس
نظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف أمس محاضرة بعنوان " السعودية حقائق وأرقام في خدمة الإسلام " ألقاها مدير مركز تاريخ الطائف عضو مجلس دارة الملك عبد العزيز الدكتور عائض بن محمد الزهراني .
وقد استهل الدكتور الزهراني محاضرته بما تضطلع به المملكة من دور كبير في خدمة الإسلام من خلال العمل بصمت ، وصولاً الى الهدف السامي وهو الارتقاء بالأمتين العربية والإسلامية فقد ميزها الله باحتضانها للحرمين الشريفين وبانها مهبط الوحي ومهد العروبة ولذلك فهي تستحق أن تكون زعيمة العالم العربي و الاسلامي .
وأوضح أن ما تميز به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ شعوره بالمسؤولية الإسلامية فقد اتخذ القرارات التاريخية التي نشاهدها ونلمسها على الصعيد المحلي والإقليمي ، ثم تحدث عن دور المملكة في بناء المراكز الإسلامية و المساجد في جميع أنحاء العالم موثقاً ذلك بالأرقام والشواهد ودورها في تأسيس جامعة الدول العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي ودورها في نصرة فلسطين وداعم القضايا العربية والإسلامية ، كما تحدث عن جولة خادم الحرمين الشريفين في دول العالم لرعاية مصالح المسلمين و العرب وما تمثله من ثقل سياسي للمملكة على المستوى الدولي .
وتحدث الدكتور الزهراني عن دور المملكة في مكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود بين الدول بإقامة مؤتمر لمكافحة الإرهاب و إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب ، ودور المملكة في دعم القضية الفلسطينية .
وفي نهاية المحاضرة فتح مدير الأمسية الدكتور أحمد الهلالي الباب للمناقشة وطرح الأسئلة ومداخلات الحضور ، ثم قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد بتكريم المحاضر ومدير الأمسية بدرعين تقديريين .
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21:15ت م
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