الطائف 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسنظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف أمس محاضرة بعنوان " السعودية حقائق وأرقام في خدمة الإسلام " ألقاها مدير مركز تاريخ الطائف عضو مجلس دارة الملك عبد العزيز الدكتور عائض بن محمد الزهراني .وقد استهل الدكتور الزهراني محاضرته بما تضطلع به المملكة من دور كبير في خدمة الإسلام من خلال العمل بصمت ، وصولاً الى الهدف السامي وهو الارتقاء بالأمتين العربية والإسلامية فقد ميزها الله باحتضانها للحرمين الشريفين وبانها مهبط الوحي ومهد العروبة ولذلك فهي تستحق أن تكون زعيمة العالم العربي و الاسلامي .وأوضح أن ما تميز به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ شعوره بالمسؤولية الإسلامية فقد اتخذ القرارات التاريخية التي نشاهدها ونلمسها على الصعيد المحلي والإقليمي ، ثم تحدث عن دور المملكة في بناء المراكز الإسلامية و المساجد في جميع أنحاء العالم موثقاً ذلك بالأرقام والشواهد ودورها في تأسيس جامعة الدول العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي ودورها في نصرة فلسطين وداعم القضايا العربية والإسلامية ، كما تحدث عن جولة خادم الحرمين الشريفين في دول العالم لرعاية مصالح المسلمين و العرب وما تمثله من ثقل سياسي للمملكة على المستوى الدولي .وتحدث الدكتور الزهراني عن دور المملكة في مكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود بين الدول بإقامة مؤتمر لمكافحة الإرهاب و إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب ، ودور المملكة في دعم القضية الفلسطينية .وفي نهاية المحاضرة فتح مدير الأمسية الدكتور أحمد الهلالي الباب للمناقشة وطرح الأسئلة ومداخلات الحضور ، ثم قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد بتكريم المحاضر ومدير الأمسية بدرعين تقديريين .// انتهى //21:15ت م0277