اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الأربعاء 1440/4/5 هـ الموافق 2018/12/12 م واس
لندن 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 1.72 % إلى 3107.97 نقطة.
كما حقق مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً بمقدار 148.92 نقطة ليصل إلى 10929.43 نقطة، فيما صعد مؤشرا "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35" الإسباني 8.71 نقطة و117.90 نقطة على الترتيب.
// انتهى //
21:22ت م
0279