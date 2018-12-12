لندن 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 1.72 % إلى 3107.97 نقطة.كما حقق مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً بمقدار 148.92 نقطة ليصل إلى 10929.43 نقطة، فيما صعد مؤشرا "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35" الإسباني 8.71 نقطة و117.90 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:22ت م0279