الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة السادسة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت أبها مع النجوم، والمجزل مع جدة، والعين مع القيصومة، والأنصار مع هجر، والعدالة مع نجران.وابتعد أبها في صدارة الترتيب بعد فوزه على النجوم 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، حيث تقدم أصحاب الأرض أولًا عن طريق إبراهيم كمارا في الدقيقة 7، قبل أن يضاعف زميله محمد منقاش النتيجة في الدقيقة 70، فيما قلص سيث سكالا النتيجة للنجوم بهدف في الدقيقة 73، ليدرك زميله عيسى السعيد التعادل للضيوف في الدقيقة 76 ، وعاود أبها التقدم سريعًا عن طريق لاعبه جل ميتشي في الدقيقة 83، قبل أن يختتم خالد الزيلعي رباعية أبها بعدها بدقيقتين ليرفع أبها رصيده لـ 33 نقطة في الصدارة، فيما توقفرصيد النجوم عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.وعلى ملعب نادي الحمادة، حسم التعادل السلبي مباراة المجزل وجدة، ليرفع المجزل رصيده لـ 20 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما ارتفع رصيده جدة لـ 27 نقطة في المركز الثاني.وعاد القيصومة من ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة بفوز على مضيفه العين 1-0 سجله اللاعب فهد الشمري في الدقيقة 17 ، ليرفع القيصومة رصيده لـ 13 نقطة في المركز العشرين، فيما توقف رصيد العين عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.وتعادل الأنصار على ملعبه بالمدينة المنورة مع ضيفه هجر 1-1، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 34 عن طريق عثمان حسن قبل أن يتعادل هجر في الدقيقة 86 عن طريق محمد تدوي ، ورفع الأنصار رصيده لـ 25 نقطة في المركز الرابع، فيما حل هجر خامسًا في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حقق العدالة فوزًا على ضيفه نجران 2-0، افتتح النتيجة اللاعب يوسف فوزاعي في الدقيقة 60، قبل أن يضيف زميله تشارلز أندريا الهدف الثاني في الدقيقة 90+2 ، ليرفع العدالة رصيده لـ 24 نقطة في المركز السادس فيما توقف رصيد نجران عند 21 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //21:35ت م0283