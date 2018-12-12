القاهرة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واستعادل فريق سموحة مع فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 1 - 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة، ارتفع رصيد سموحة إلى 21 نقطة في المركز السادس، وارتفع رصيد الاتحاد إلى 20 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //21:45ت م0284