القاهرة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لي يونج، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن اللقاء استعرض أوجه التعاون بين مصر والمنظمة، للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التنموية الحالية في مجالات تكنولوجيات الطاقة المتجددة، والتجارة الخضراء، والاستغلال الأمثل للطاقة للأغراض الصناعية، وتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي.// انتهى //21:47ت م0285