الظهران 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسحصدت أرامكو السعودية جائزة ولي عهد دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار في إدارة المشاريع ، لإنجازها المرحلة الأولى من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة قبل الموعد المحدد وبميزانية أقل.ويمثل المشروع الإنشائي، الذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، المرحلة الأولى من شبكة أنابيب عبر المملكة التي تمتد بطول 660 كيلومتر، لنقل الغاز الطبيعي من حقول الإنتاج على الساحل الشرقي للمملكة إلى ساحلها الغربي، كما يتضمّن المشروع إنشاء محطتين لضغط الغاز الطبيعي.وتسلّم نائب رئيس أرامكو السعودية لإدارة المشاريع المهندس فهد الهلال، الجائزة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال احتفالية أقيمت تزامنًا مع منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ، وحضرها كبار الشخصيات والمسؤولين في مجال إدارة المشاريع بالقطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم .وقال الهلال في تصريح له بهذه المناسبة : "تفخر أرامكو السعودية بحصولها على هذه الجائزة التي تأتي تقديرًا لنجاحنا في إنجاز المرحلة الأولى من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة الممتدة عبر البلاد ، كما يعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بتوفير الطاقة النظيفة لعملائها في أنحاء المملكة وتمكينهم من دفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها".وأضاف : إن الإبداع والمرونة والتميّز هم السمة المميزة لفرق إدارة المشاريع في أرامكو السعودية على جميع المستويات ، لافتا النظر إلى أن أرامكو السعودية تتمتع بسجل طويل وحافلٍ بالنجاحات في إنجاز مشاريع كبرى معقدة وصعبة تطبق فيها الخبرة في إدارة المشاريع للتأكّد من أن مشاريع النفط الخام والغاز والكيميائيات تحقق الفوائد الاقتصادية المستدامة للمملكة ومتطلباتها المتزايدة للمشاريع والإنشاءات .وتُعد المرحلة الأولى من توسعة شبكة الغاز الرئيسة مشروعًا ضخمًا متعدد التخصصات يجري تنفيذه لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في المملكة حيث أطلق هذا المشروع تماشيًا مع النهج الجديد للمملكة لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من النفط الخام كوقود في محطات توليد الكهرباء للمحافظة على البيئة وتحقيق مستقبل مستدام .يذكر أن جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع انطلقت في عام 2015م تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتُمنح الجائزة تقديرًا لأصحاب أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والتميّز في تنفيذها على مستوى العالم.// انتهى //22:24ت م0292