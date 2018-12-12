نجران 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة نجران، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، اليوم، ورشة عمل بعنوان "دور الخطيب والداعية في تحقيق النزاهة ومحاربة الفساد"، وذلك بمقر الفرع.وتهدف الورشة إلى ضمان استقرار تحقيق الأمن ، والمحافظة على النسيج الاجتماعي، والمساهمة في مكافحة الفساد، وتفعيل دور المعهد في التوعية . وتستهدف الورشة الخطباء والدعاة ومدراء المكاتب التعاونية لما لهم من دور حيوي وأثر فعال في تحقيق النزاهة ومحاربة الفساد من خلال خطب الجمعة والأنشطة الدعوية.// انتهى //22:25ت م0293