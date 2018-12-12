الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسنظمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، اليوم ، ملتقى الجامعات السعودية والقطاع الخاص ، بمشاركة أكاديميين مختصين من 31 جامعة حكومية وأهلية والقطاعين الحكومي والخاص بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وذلك بفندق كراون بلازا بالرياض .واشتمل الملتقى على ورشة عمل عن موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في مهنة المحاسبة ، تضمنت محاورها ما يخص المناهج التعليمية ، وتحديات سوق العمل ،والعمل على تطوير المناهج لمواكبة احتياجات المستقبل في مهنة المحاسبة التي تشهد تقدماً ونمواً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.كما ناقش الملتقى أهم المحاور التي يتطلبها سوق العمل الحالي والخاصة بالتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات لمواكبة احتياجات السوق وتوطين المعرفة عن طريق التدريب الميداني .من جانبه أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد عبد الله المغامس أن الملتقى يأتي انطلاقًا من دور الهيئة في السعي نحوَ موائمة مخرجات التعليم بسوق العمل وما يتطلبه القطاع الخاص ليتم احتضان أبناء الوطن والوقوف على مكامن الضعف في المخرجات التعليمية ومناقشة سبل توطين مهنة المحاسبة ومستقبلها .وأوضح المغامس إلى أن الأعداد التي تحتضنها الجامعات كبيرة في تخصصات المحاسبة ولا بد أن تكون هنالك استعدادات من السوق والقطاع الخاص لاحتضان المتميزين منهم وتأهيلهم وتدريبهم بهدف مواكبة تطلعات السوق الحالية، مؤكداً أن هيئة المحاسبين تدعم المخرجات التعليمية من خلال إيداع أفضل وأبرز الكتب المحاسبية في الجامعات السعودية ، وتمكين الطالب من الاستفادة منها ومن الدورات المقدمة من الهيئة ، مشيراً إلى أن الملتقى شهد إطلاق عضوية الطالب التي طرحت من قبل مستشار الامين العام ومشرف منطقة مكة المكرمة وفاء عبدالقادر العطاس وسيستفيد منها أكثر من 45 ألف طالب وطالبة لتدريبهم وتأهيلهم قبل التخرج وبعده؛ ليكونوا قادرين على بناء وطن طموح بسواعد أبنائه المخلصين بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.// انتهى //22:33ت م0294