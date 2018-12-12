عمّان 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، عودة 3885 لاجئًا سوريًا مسجلًا لديها إلى ديارهم ، منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا منتصف أكتوبر الماضي.وقال الممثل المقيم للمفوضية في الأردن ستيفانو سيفيري " إن أكثر من 50 % من هؤلاء اللاجئين العائدين هم من منطقة درعا، تلاها دمشق وريفها"، مشددًا على أنه لا توجد أي ضغوط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم.وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، ان أرقام العودة للاجئين من قبل جهات أخرى مبالغ بها، في ظل وجود خلط بين أعداد اللاجئين العائدين وحركة المسافرين على الحدود منذ إعادة افتتاح المعبر.وبين أن مسالة العودة إلى سوريا ليست بالأمر الجديد، فقد تم توثيق حالات عودة طوعية منذ العام 2016م، حيث تم تسجيل 17 ألف حالة عودة منذ العام 2016م، وحتى 25 يونيو الماضي.وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ اجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 666596.// انتهى //22:35ت م0295