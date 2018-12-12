الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واستنطلق غداً مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بمباراتين تجمع الأولى الاتفاق والوحدة، والثانية الفتح مع الفيصلي.وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يستضيف الاتفاق التاسع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، نظيره الوحدة الخامس بـ 21 نقطة.ويستضيف الفتح سابع الترتيب بـ 16 نقطة، نظيره الفيصلي الثامن بنفس عدد النقاط، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.// انتهى//23:25ت م0299