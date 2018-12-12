الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسحصل لاعب المنتخب السعودي فهد السعد على الميدالية البرونزية في بطولة العرب للأساتذة التي تختتم غداً بعد خسارته بمجموعتين دون رد ( 7-5 و 6-2 ) ، من اللاعب المصري شريفصبري الذي سيخوض عند الرابعة من مساء الغد نهائي البطولة على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض أمام مواطنه كريم مأمون الذي كسب بدوره لقاءه في الدور نصف النهائي أمام الإماراتيعمر بهروزيان بمجموعتين دون رد ( 1-6 0-6) ، حيث سيحصل الفائز على كأس البطولة ومبلغ 10 آلاف دور جائزة المركز الأول .من جهة أخرى احتفت اللجنة المنظمة للبطولة بإقامة حفل ومأدبة عشاء في القرية النجدية على شرف سمو الشيخ أحمد بن جابر الصباح رئيس الاتحاد العربي للتنس ورئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرضا الغريب ورئيس الاتحاد السعودي للتنس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد .// انتهى // ‏23:33ت م0301