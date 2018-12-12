رياضي / اللاعب فهد السعد يحصل على الميدالية البرونزية في بطولة العرب للأساتذة للتنس
الأربعاء 1440/4/5 هـ الموافق 2018/12/12 م واس
الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس
حصل لاعب المنتخب السعودي فهد السعد على الميدالية البرونزية في بطولة العرب للأساتذة التي تختتم غداً بعد خسارته بمجموعتين دون رد ( 7-5 و 6-2 ) ، من اللاعب المصري شريف
صبري الذي سيخوض عند الرابعة من مساء الغد نهائي البطولة على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض أمام مواطنه كريم مأمون الذي كسب بدوره لقاءه في الدور نصف النهائي أمام الإماراتي
عمر بهروزيان بمجموعتين دون رد ( 1-6 0-6) ، حيث سيحصل الفائز على كأس البطولة ومبلغ 10 آلاف دور جائزة المركز الأول .
من جهة أخرى احتفت اللجنة المنظمة للبطولة بإقامة حفل ومأدبة عشاء في القرية النجدية على شرف سمو الشيخ أحمد بن جابر الصباح رئيس الاتحاد العربي للتنس ورئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرضا الغريب ورئيس الاتحاد السعودي للتنس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد .
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23:33ت م
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