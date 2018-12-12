الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واستغلب فريق العين الإماراتي على نظيره ويلينجتون النيوزيلندي بركلات الترجيح 4-3 خلال مواجهتهما اليوم على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية ، في افتتاح كأس العالم للأندية لكرة القدم.وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما ، حيث أحرز أهداف العين شيوتاني في الدقيقة 45، وتونجو دومبيا في الدقيقة 49، وبيرج في الدقيقة 85، بينما سجل لويلينجتون كل من ماريو بارسيا في الدقيقة 11، وأرون كلافام في الدقيقة 15، وماريو إيليتش في الدقيقة 44.وسيواجه العين نظيره الترجي التونسي في الدور الثاني من البطولة .// انتهى//23:37ت م0302