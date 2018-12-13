الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسوصل دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء اليوم الرياض .وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وسفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قايد ، ومندوب من المراسم .// انتهى //00:08ت م0306